San Pietro, positivo il sindaco Zufferli

E’ risultato positivo al Covid il sindaco di San Pietro al Natisone Mariano Zufferli. Il primo cittadino domenica aveva accusato un malessere e ha deciso di sottoporsi al tampone.

Al test Zufferli si era sottoposto anche a metà ottobre, ma aveva dato esito negativo.

Il sindaco a Telefriuli ha riferito di aver svolto in queste settimane una vita molto ritirata e non capisce dove potrebbe aver contratto il Coronavirus. Ora è in quarantena e continuerà a lavorare da casa; il 13 novembre si sottoporrà al tampone di controllo.