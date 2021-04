San Quirino, i Vigili del Fuoco salvano un cervo caduto nel canale Partidor

Questa mattina, poco dopo le otto, i Vigili del Fuoco di Maniago, assieme alla squadra speleo alpino fluviale, sono intervenuti a San Quirino, in località San Foca, per recuperare un cervo di 130 chili caduto nel canale Partidor e bloccato in uno sgrigliatoio. I soccorritori hanno raggiunto l'animale e con una manovra di corde, chiamata tirolese, hanno posizionato il gommone per la movimentazione in acque vive. Il cervo è stato assicurato e riportato a riva, per poi essere affidato al personale del recupero fauna selvatica.