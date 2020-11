San Quirino piange un altro morto di Covid

E’ deceduto nel pomeriggio all’ospedale di Pordenone, dovere era ricoverato a causa del Covid, un uomo di 82 anni di San Quirino. L’anziano proveniva dalla Casa di riposo comunale ed era stato tra i primi a essere contagiato. Al momento sono 21 i positivi della struttura per anziani sanquirinese.

Tutti negativi, invece, i tamponi effettuati agli amministratori comunali, effettuati dopo il caso di positività di un dipendente. Il sindaco Gianni Giugovaz e gli assessori possono tirare un sospiro di sollievo.

Attesi nei prossimi gironi i risultati sui dipendenti. Il Municipio resterà chiuso fino al 7 novembre, come comunica il primo cittadino, in attesa degli ultimi test. I servizi essenziali, però, sono garantiti grazie ai dipendenti che lavorano in smart working.