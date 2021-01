San Vito, a febbraio riapre via Amalteo

Con la pavimentazione dell’ultimo tratto di via Pascatti, si sono conclusi i lavori relativi alla riqualificazione di via Amalteo e Borgo San Lorenzo. Si tratta di un’opera importante e intensa che dà una nuova “impronta” al centro storico di San Vito al Tagliamento, riconsegnando un ambito storico completamente rinnovato e attrattivo. Un intervento di alto profilo con una spesa complessiva che si è attestata a 1,5 milioni di euro.

Via Amalteo riaprirà completamente al traffico veicolare da metà febbraio. il cantiere dunque è agli sgoccioli ma non si è esaurito del tutto. Rimane da terminare la riqualificazione dell’area antistante la Torre Raimonda dove in questi mesi sono stati effettuati significativi scavi archeologici che hanno consentito di portare alla luce le tracce dell’antico ponte levatoio e del sistema idraulico della fossa.

Il tutto sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio FVG. Il ripristino prevederà una pavimentazione che manterrà la vista su parte delle antiche fondamenta e la rilettura della struttura del ponte levatoio - essendo un elemento architettonico di grande valore archeologico - in modo da permettere comunque il passaggio non solo pedonale ma anche carrabile in caso di necessità; infatti, Piazza del Popolo rimane pedonale e chiusa al traffico e dunque si manterrà inalterato l’uso dell’area. Un intervento, quest’ultimo, che ha richiesto molto impegno tecnico, archeologico e artistico da parte del professionista incaricato e dei suoi collaboratori.

A fare il punto sull’opera pubblica è il responsabile unico del procedimento (rup) Ivo Nassivera. “Tra gli ultimi aspetti in ordine di tempo che saranno realizzati, entro il mese di gennaio, la ditta incaricata procederà ad inserire gli elementi che definiscono gli spazi per gli stalli dei parcheggi lungo via Amalteo in modo che, dalla metà di febbraio, potrà essere ripristinata la definitiva transitabilità e utilizzo della via, così come è stato illustrato ai cittadini e commercianti prima dell’inizio dei lavori”. Quello di via Amalteo è tra gli interventi più importanti degli ultimi anni per la cittadina di San Vito al Tagliamento, anche perché consentirà di avviare a completare il piano di recupero e riqualificazione del centro storico. Un cantiere andato avanti nonostante lo scoppio da febbraio dell’emergenza sanitaria Covid-19 e proseguito in questi mesi di continua fase emergenziale proprio per terminare quanto prima l’opera.

“C’è voluto un po’ di tempo in più rispetto al cronoprogramma iniziale, anche per le necessità burocratiche - prosegue Nassivera - relative all’autorizzazione ministeriale necessaria per l’installazione della segnaletica digitale per la zona a traffico limitato ai residenti, che sarà attivata nelle ore notturne quando le attività commerciali saranno chiuse”. Invece è già iniziata ma necessita di completamento - avverrà entro il prossimo mese - l’installazione lungo la via dell’illuminazione artistica che sarà gestita da remoto e consentirà variazioni nel corso del tempo e in relazione ai diversi eventi. Sempre entro febbraio sarà completa anche l’illuminazione speciale di alcune facciate per valorizzarne le linee così da completare la necessaria taratura. Nei prossimi giorni, poi, sarà completato il posizionamento di alcune finiture.

Da evidenziare che l’opera di riqualificazione di via Amalteo è stata progettata e realizzata per permetterne l’uso carrabile. Nel dettaglio, le parti in pietra sono state trattate con prodotti specifici antimacchia in modo da impedire l’assorbimento di olii e/o carburanti dei veicoli che potranno essere rimossi con semplice lavaggio. Per quanto concerne la tipologia dei materiali, la pietra e gli altri materiali sono stati progettati in modo da garantire una pavimentazione che può sopportare il transito anche di veicoli pesanti.

“E’ ovvio che però il passaggio di mezzi pesanti, a seconda del peso complessivo, sarà regolamentato con specifiche disposizioni atte ad un transito con prudenza, in analogia con quanto già avviene per Piazza del Popolo” afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie che poi ricorda che “l’intera via Amalteo sarà, come stabilito fin dall’inizio, ZONA 30 in modo che su tutta la strada sia i pedoni che le biciclette e le carrozzine potranno circolare in sicurezza avendo sempre la precedenza”. Sindaco che fa poi un importante annuncio: “Via Amalteo sarà a senso unico, con direzione dal ponte Saetta - la cui funzionalità e portata sono rimaste inalterate - verso Torre Raimonda”.

Da appuntare infine il dato che quando gli stalli di via Amalteo e di via Manfrin saranno ripristinati, essi torneranno a pagamento così come ante cantiere. Con la riapertura di via Amalteo sarà ripristinato anche il pagamento delle strisce blu nel parcheggio Susanna e degli stalli del nuovo parcheggio in via Dante.