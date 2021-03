San Vito al Tagliamento, nuova piazza a Ligugnana

Sarà l’impresa Polese di Sacile a eseguire i lavori previsti dal progetto di riqualificazione urbana di piazza IV Novembre, a Ligugnana di San Vito al Tagliamento. Essi inizieranno poco dopo Pasqua, mercoledì 7 aprile, dureranno 80 giorni e saranno eseguiti in fasi diverse, in modo da ridurre al minimo i disagi. Il cantiere interesserà dunque in tempi differenziati la strada e le diverse porzioni di piazza, con una tempistica che si adatterà in base all’evoluzione del cantiere. Un rinnovamento del cuore della frazione - la più popolosa del Comune di San Vito al Tagliamento - con un investimento significativo pari a 800 mila euro, finanziati dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di riqualificare il centro dando un carattere identitario legato alla sua storia.



Il progetto - a cura dell’Ufficio tecnico comunale, vagliato anche dalla Soprintendenza FVG che ha dato parere positivo - renderà più funzionale la principale piazza di Ligugnana, oggi caratterizzata da un’area centrale verde attorno alla quale gravita il sistema della viabilità locale. Le prime azioni attuate in vista del cantiere da parte di personale del Servizio manutenzione del Comune è in corso e prevede l’espianto delle alberature presenti - in particolare dei Prunus - per essere ripiantati in altri siti, così da preservali. Nel dettaglio, quattro alberi sono stati destinati ad un’area verde in località Boreana e altri due in via Codizze.



“Una piazza sicuramente riqualificata che migliorerà complessivamente la qualità urbana dell’area - afferma il Sindaco-. L’intervento voluto e sostenuto dall’Amministrazione comunale riconsegnerà spazi pubblici facilmente accessibili e godibili, ricollegandosi alla storia e alle radici, ridando qualità, dignità e spazi di relazione nuovi per questo pezzo fondamentale della nostra cittadina”. Aspetto centrale del progetto sarà proprio la definizione di una piazza dai connotati originali ma con richiami all’identità della frazione.Come spiega il Responsabile unico del procedimento,, “i lavori prenderanno il via il 7 aprile, dureranno 80 giorni e la conclusione si ipotizza per fine giugno 2021”. Il Sindaco Di Bisceglie fa poi sapere che “l’aspetto caratterizzante dell’opera è il recupero all’utilizzo pubblico dello spazio intorno all’edificio storico della scuola elementare di Ligugnana con la sua collezione storica “Gen. Umberto Romei”, che sarà fortemente valorizzata”. Si interverrà nella parte retrostante dell’ex plesso scolastico per ricavare un parcheggio e saranno aperti dei varchi ciclopedonali per rendere ancora più accessibile lo spazio della nuova piazza. Previsto il mantenimento della struttura muraria lungo via Cragnutto (lato nord) ma ci sarà la rimozione di alcune parti per garantire l’ingresso delle auto al nuovo parcheggio retrostante l’edificio e l’accesso alla piazza per i pedoni e i ciclisti. Nella parte frontale dell’edificio, ci saranno invece parziali demolizioni della pesante recinzione, con lo scopo di eliminare le barriere fisiche e visive tale da rendere più vivibile per tutti il nuovo spazio pubblico.E’ proprio: le caratteristiche dell’edificio saranno ripresi dalla pavimentazione della nuova piazza mediante la realizzazione di lunghe fasce a dimensioni variabili che riprenderanno la partitura della facciata principale. In questo modo si creerà un dialogo complessivo tra i vari ambiti, grazie anche ai materiali utilizzati prescelti così da valorizzare, attraverso le differenziazioni cromatiche, le geometrie che definiscono la pavimentazione della piazza. Si utilizzeranno la pietra Trachite Zovonite e il sasso spaccato, materiale tipico del corso del fiume Tagliamento.“Elemento caratterizzante del progetto è l’estensione dell’attuale sedime occupato dal giardino pubblico fino al congiungimento con l’edificio che ospitava la scuola della frazione. Ciò significa - prosegue il Sindaco - che la nuova piazza racchiuderà le diverse esigenze presenti all’interno di un contesto urbano: uno spazio pavimentato di attraversamento e di sosta, alberature con funzione di ombreggiamento e raffrescamento estivo, aiuole verdi, uno spazio giochi “protetto” per i bimbi più piccoli”.Le soluzioni progettuali adottate consentiranno di: ci sarà una riorganizzazione più funzionale e volta a favorire la mobilità dolce, il godimento della piazza e il traffico veicolare più ordinato e lineare con il completamento della rete di itinerari ciclabili per garantire il raggiungimento dei principali poli attrattivi. Massima attenzione ai parcheggi: aumenterà il numero degli stalli di sosta a servizio delle attività economiche presenti - in conseguenza dell’apertura dell’area retrostante l’ex scuola e per la riorganizzazione di quelli già presenti - e ci sarà la riqualificazione degli spazi pubblici a servizio delle stesse.. Il primo permetterà di connettere via Pasubio, attraverso la piazza, con il percorso ciclabile oggi presente sul lato sud-ovest e quindi verso via Isonzo o via Piave; il secondo sempre da via Pasubio percorrerà via Trieste (lato nord) per poi collegarsi mediante gli attraversamenti pedonali esistenti al percorso ciclabile posto a nord dell’impianto sportivo. I percorsi ciclabili saranno realizzati in asfalto. L’intervento finale garantirà la totale accessibilità e fruibilità di tutte le aree pubbliche alle persone normodotate, disabili e ipovedenti. “In conclusione - dice il Sindaco - una grande opera di rigenerazione urbanistica, bella e funzionale”.