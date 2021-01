San Vito, al termine il cantiere della rotatoria di Gleris

Avviati a fine settembre 2020, sono alle battute finali i lavori propedeutici alla riqualificazione dell’ambito d’ingresso di Gleris, in particolare relativo alla realizzazione della rotatoria lungo la strada regionale 463, all’altezza dell’intersezione con via Morsano e via Cordovado. Al contempo è agli sgoccioli anche la parte del cantiere per eliminare le barriere architettoniche e migliorare il transito ciclopedonale così da mettere in sicurezza l’ambito della frazione.



L’intervento, richiesto dagli stessi residenti, dopo un lungo iter, nel mese di settembre era entrato nella piena fase operativa. Complessivamente la spesa è di 400 mila euro, finanziati con fondi propri comunali, di cui quasi 218 mila euro (più IVA) per i lavori della rotatoria. Realizzata la rotatoria, i lavori all’altezza dell’intersezione si sono però interrotti lo scorso mese di novembre a causa della necessità di dover spostare un palo della corrente elettrica che insisteva sul manufatto. Un intervento in carico al gestore nazionale Enel che ha richiesto mesi, di fatto rallentando la conclusione dell’opera. Il palo in questione è stato rimosso a metà dicembre e con il 7 gennaio di quest’anno il cantiere ha potuto riprendere. I lavori relativi alla costruzione della rotatoria al posto dell’attuale incrocio tra via Cordovado (strada regionale 463) e via Morsano termineranno indicativamente tra una decina di giorni.



“L’intervento ha interessato anche la realizzazione di un nuovo tratto di ciclopedonale in via Morsano - spiega l’Assessore Emilio De Mattio - e l’adeguamento di tratti di marciapiede esistenti lungo via Cordovado (strada regionale 463) rispondendo a quanto previsto dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Pebac)”. Anche in questo caso le opere sono in fase di ultimazione, in particolare vanno terminati i lavori su via Cordovado. Già realizzati intanto nuovi pozzetti e caditoie raccordandosi all’impianto di fognatura bianca già attivo. Interventi che stanno infine riguardando anche la pubblica illuminazione: i pali sono in fase di installazione e sarà così attivato un nuovo e più efficiente sistema a led.“Questo importante progetto, che consentirà la messa in sicurezza di un tratto di strada indubbiamente molto utilizzato sul nostro territorio, sia come arteria di scorrimento che attualmente come strada di comunicazione interna, è al traguardo e sarà prossimamente completamente aperta al traffico veicolare - affermano il Sindacoe la Vicesindaca-. Nonostante le difficoltà burocratiche, è quasi pronta un’opera che risponde alle sollecitazioni degli stessi cittadini”.

“La messa in sicurezza di uno degli accessi di San Vito al Tagliamento - conclude Di Bisceglie - era una delle priorità da concretizzare. Un’opera strategica, non più rimandabile, poichè l’intersezione con via Morsano e via Cordovado è uno degli ingressi più frequentati della cittadina”.