San Vito, continuano le ricerche della donna scomparsa

Sono riprese questa mattina, per il terzo giorno consecutivo, le ricerche di Laura Quattrin, la donna di San Vito al Tagliamento che, uscita di casa giovedì 2 luglio con la sua bicicletta, nella zona di via Gramsci, non ha più fatto rientro. A dare l'allarme erano stati i parenti con una chiamata al 112. Erano subito partite le operazioni.

Sul campo i Vigili del Fuoco, impegnati con 15 operatori e i sommozzatori di Trieste, stanno coordinando le ricerche tramite l'Unità di comando locale. A supporto anche i pompieri da altri comandi vicini, due unità cinofile da Gorizia e Belluno e numerosi volontari della Protezione Civile.