San Vito di Fagagna in lutto, morto Narciso Varutti

Lutto a San Vito di Fagagna per la morte, a 76 anni, di Narciso Varutti. Dal 1995 al 2004 aveva indossato la fascia tricolore, ma il suo impegno nell’amministrazione è proseguito anche negli ultimi anni. Nel 2019, infatti, si era candidato alle elezioni comunali, poi vinte dal sindaco Michele Fabbro, ricoprendo, quindi, l’incarico di consigliere di minoranza.

La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa in paese e ha lasciato nello sconforto amici, parenti e cittadini, ma anche i ‘colleghi’ dell’Ana - era il consigliere di riferimento della zona del Medio Friuli - e diversi esponenti della politica locale.

Fra i primi a commentare la triste perdita è stato Leonardo Barberio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che, in un post sul suo profilo Facebook, ha ringraziato Varutti, sottolineando come il suo impegno nella vita politica – prima in Comune e poi in Provincia e in Regione – fosse stato proprio ‘colpa’ dell’amico.