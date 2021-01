San Vito, nuovo parcheggio in via Dante

Nuovi parcheggi nell’area centrale della cittadina di San Vito al Tagliamento. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte di una viabilità sempre più sostenibile e, al contempo, rispondente alla necessità di incrementare i posti auto nel centro storico.

Lungo la strada in oggetto ovvero via Dante Alighieri è già presente un parcheggio multipiano con un piano semi-interrato ed uno sopra-elevato oltre ad altri stalli paralleli alla carreggiata nel primo tratto e perpendicolari alla carreggiata nel secondo tratto. In tutto 186 stalli distribuiti lungo l’asse viario, ma la crescita negli anni della cittadina rende necessario rispondere all’appello di nuovi posti auto.

La Giunta comunale, guidata dal Sindaco Antonio Di Bisceglie, ha quindi individuato un’area di intervento utile allo scopo, collocata immediatamente a ridosso del parcheggio multipiano esistente. Dopo una prima verifica di massima, la progettazione è stata affidata all’Ufficio tecnico lavori pubblici comunale che ha redatto l’elaborato tecnico. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo parcheggio di via Dante è stato quindi passato in Consiglio comunale e ha ricevuto il via libera. Prossimo passo sarà redigere il progetto definitivo-esecutivo e dopo l’approvazione della Giunta comunale, i lavori potranno essere affidati in tempi brevi. Per la realizzazione delle opere si prevedono 60 giorni. La spesa prevista è di 200 mila euro e l’opera sarà finanziata con fondi propri comunali.

Gli interventi previsti riguardano una porzione dell’area esterna della ex scuola media “Tommaseo” - ora sede staccata dei Licei “le Filandiere” - attualmente di proprietà dell’Amministrazione comunale e per tale motivo non sarà necessario alcun esproprio. Allo stato attuale, l’area oggetto di intervento ha una superficie di circa 1.200 mq. e presenta una porzione pavimentata.

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio a raso costituito da 36 posti auto, un terzo dei quali in linea, posti parallelamente alla corsia di marcia, mentre gli altri 24 saranno a spina di pesce. Sia l’ingresso che l’uscita avverranno da via Dante Alighieri e il percorso interno sarà ad anello. Da evidenziare che tra i posti auto in linea e quelli a spina di pesce, sarà realizzato un marciapiede in porfido che consentirà di collegare via Dante Alighieri al percorso ciclo-pedonale esistente parallelo alle Fosse, il corso d’acqua che cinge la parte più antica della cittadina sanvitese. Attraverso tale percorso si potrà raggiungere via Patriarcato utilizzando il ponte esistente antistante il parcheggio multipiano.

Adiacente al nuovo marciapiede saranno realizzate delle aiuole e su parte di esse verranno piantumati alberi a basso fusto, le restanti saranno pavimentate con acciottolato. La carreggiata sarà realizzata in asfalto. Per delimitare al meglio il parcheggio, a ridosso del giardino della ex scuola media Tommaseo verrà realizzato un muretto in calcestruzzo, sarà posta una recinzione metallica e adiacente sarà piantumata una siepe. Lungo via Dante Alighieri, tra l’ingresso e l’uscita del parcheggio, invece sarà realizzato un muro in sassi e mattoni faccia-vista di recupero. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, saranno collocate 12 caditoie lungo la carreggiata, mentre l’illuminazione sarà garantita da 4 punti luce.

“Il parcheggio, con annesso spazio verde pubblico - commenta il Sindaco Di Bisceglie -, sarà realizzato immediatamente a ridosso del centro storico, adeguatamente collegato alla viabilità di scorrimento della cittadina e ad una minima distanza pedonale dall’area centrale, tale da garantire alla zona una valenza strategica, così rispondendo alla necessità di un numero maggiore di stalli a fronte di una crescita del territorio”.