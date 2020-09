San Vito, partito il cantiere della rotatoria di Gleris

Avviati nei giorni scorsi i lavori propedeutici alla riqualificazione dell’ambito d’ingresso di Gleris, in particolare la realizzazione della rotatoria lungo la strada regionale 463, all’altezza dell’intersezione con via Morsano e via Cordovado. Attesa da tempo dai residenti, l’intervento pubblico metterà in sicurezza lo snodo viario che registra ogni giorno il transito di migliaia di veicoli e mezzi pesanti. L’opera in corso è finalizzata al contempo a superare le barriere architettoniche presenti migliorando inoltre il transito ciclopedonale.



Sono entrate in azione le ruspe a Gleris, dando il via a un cantiere il cui iter ha richiesto tempo e pazienza. Ma i vari ostacoli sono stati superati e si è entrati nella piena fase operativa. Ad eseguire i lavori è la ditta Mingotti Srl con sede a Tavagnacco. Complessivamente l’intervento ha un costo di 400 mila euro, finanziati con fondi propri comunali, di cui quasi 218 mila euro (più IVA) per i lavori della rotatoria. Per quanto concerne i tempi di realizzazione, si ipotizza la conclusione dei vari lavori entro l’autunno 2020.



I lavori in corso si stanno concentrando ora sulla costruzione della rotatoria al posto dell’attuale incrocio tra via Cordovado (strada regionale 463) e via Morsano. Il progetto prevede poi che si realizzi un nuovo tratto di ciclopedonale in via Morsano e l’adeguamento di diversi marciapiedi esistenti rispondendo a quanto previsto dal Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Pebac). Anche in tema di sicurezza idraulica sono previsti nuovi pozzetti, caditoie e raccordi per convogliare l’acqua raccolta nell’impianto di fognatura bianca già attivo. Interventi riguarderanno poi la pubblica illuminazione con l’utilizzo di led e l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti.“Questa è un’opera pubblica molto sentita dalla comunità che vede finalmente la luce dopo un lungo periodo di progettazione necessario per definire tutti gli aspetti tecnici e pratici della futura rotatoria e per ottenere il via libera dagli enti superiori - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -Inserito tra le priorità, è un intervento puntuale di miglioramento della viabilità che coinvolge uno degli ingressi alla nostra cittadina tra i più trafficati. La rotatoria aumenterà la sicurezza per gli utenti della strada, migliorerà la fluidità del traffico con benefici anche per l’ambiente e riqualificherà un luogo centrale per San Vito e darà un nuovo e bell’aspetto a Gleris”.