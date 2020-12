San Vito, pronto il piano di asfaltature e manutenzioni da 1,8 milioni di euro

Un impegno rinnovato per le importanti e significative attività di manutenzione. E’ questo tra i punti principali del programma di lavori di messa in sicurezza della viabilità nel territorio comunale approntato dall’Amministrazione sanvitese. Il piano di interventi è stato presentato in questi giorni e si fonda sulle asfaltature, opere a cui Palazzo Rota, residenza municipale, ha destinato risorse ingenti. Un milione 800 mila euro l’importo stanziato per i lavori da realizzarsi a partire dagli inizi del 2021, un piano straordinario che riguarderà 41 strade nelle varie frazioni e località, con la posa di decine di migliaia di metri quadrati di nuovo asfalto.



“L’Amministrazione Comunale di San Vito al Tagliamento è nella necessità di operare una serie di interventi di rifacimento (manutenzione) e completamento di alcune opere infrastrutturali, particolarmente degradate, del capoluogo e nelle frazioni - spiega il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Si prosegue dunque a rinnovare la massima attenzione alle manutenzioni, coinvolgendo le varie zone che presentano necessità di essere rinnovate”.



La progettazione è stata svolta internamente dall’Ufficio tecnico lavori pubblici comunale e si è stabilito di suddividere l’intervento in tre distinti lotti. Nel dettaglio delle opere, per alcuni tratti si prevede la ricarica in asfalto di base (binder) nei punti danneggiati o ammalorati e per ricalibrare il colmo di alcune vie prese in considerazione; la preventiva scarifica o fresatura in corrispondenza degli attacchi alla viabilità esistente, nei punti danneggiati o ammalorati, ed in corrispondenza di chiusini e caditoie e rialzo dei chiusini. Successivamente si prevede la stesura del tappeto d’usura per 3/4 cm. resi, e la formazione della segnaletica orizzontale come da codice della strada. Nel complesso, per la realizzazione delle opere si prevedono 45 giorni.Il primo lotto riguarderà la frazione di Ligugnana - importo di 650 mila euro - in particolare le vie Trento, Redipuglia, Monte Golico, Podgora, Carso, Montello, Vittorio Veneto, Isonzo-Piave-Trieste, Monte Nero, Monte Grappa, Pasubio, Enrico Toti e Galante Ciliti. In particolare l’intervento in via Carso e nell’intervento via E.Toti verranno realizzate delle caditoie, su l’intervento via Trieste si realizzeranno delle opere per l’ampliamento della carreggiata quali: lo scavo, la posa tout-venant e la posa di misto cementato; dopo che si sia realizzato il marciapiede, intervento che verrà finalizzato in concomitanza alla realizzazione della piazza IV Novembre in frazione Ligugnana. Si precisa che il rifacimento del tappeto d’usura interesserà anche gli accessi, per la parte di proprietà comunale.