San Vito, punto sui lavori per il nuovo carcere

Lunedì 25 maggio si svolgerà un sopralluogo all’ex caserma Dall’Armi di San Vito al Tagliamento, per fare il punto e constatare la consistenza dei lavori svolti dal cantiere - nella sua fase iniziale - del nuovo istituto penitenziario da 300 posti previsto nell’ex sito militare di via Divisione Garibaldi. Sono attesi funzionari ministeriali a partire dal responsabile della pratica, ovvero il Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Felice Sorrentino, di rappresentanti della società Kostruttiva, il direttore lavori oltre al Sindaco Antonio Di Bisceglie.

La visita è utile a stilare quello che in termini tecnici si definisce Verbale di consistenza lavori che nel concreto comporterà una verifica sul posto di quanto finora realizzato dall’Associazione temporanea di imprese (Ati) che si era inizialmente aggiudicata l’appalto. “Si tratta di un passaggio atteso - afferma il Sindaco Di Bisceglie - che s'inserisce in un quello che auspichiamo sia un percorso di ripartenza dell’opera. Quello che attendiamo maggiormente è la definizione di un cronoprogramma per il riavvio del cantiere”.

L’impazienza di far ripartire i lavori da parte del Sindaco è ben motivata: è passato un lustro dalla cerimonia d'inaugurazione a cui sono seguite non tanto le ruspe quanto le aule dei tribunali. Dopo diverse sentenze in tutti i gradi di giudizio, si è vista la conclusione della fase di aggiudicazione dell’appalto del nuovo carcere di San Vito. Vertenza che ha visto i giudici assegnare l’opera all’Impresa Pizzarotti di Parma, un colosso con un portafoglio ordini da 13 miliardi di euro, arrivata seconda nella gara d’appalto per la costruzione della struttura che sorgerà al posto dell’ex caserma.

Sconfitta in aula Kostruttiva, impresa di Marghera che aveva vinto l’appalto in Associazione temporanea di imprese con Riccesi di Trieste ma che si era vista imporre il subentro della seconda classificata proprio dal Consiglio di Stato, ha fatto tre ricorsi ma la battaglia legale non ha cambiato il risultato. Sciolto il nodo giudiziario, il passaggio non facile era ed è il subentro di Impresa Pizzarotti in un cantiere già avviato, poi bloccato e chiuso. Ora con il Verbale di consistenza lavori si può parlare di ripartenza dell’iter. Si procederà quindi a “quantificare” quanto realizzato da Kostruttiva.

Una volta che sarà chiuso questo aspetto, andranno adempiuti i diversi passaggi burocratici propedeutici a consegnare idealmente all’Impresa Pizzarotti le chiavi del cantiere, sempre che ciò non trovi ostacoli di varia natura. Un’opera attesa, quella del nuovo istituto penitenziario, a partire dal Sindaco che segue la vicenda dal 1997 e che tre anni fa impugnò lui stesso il piccone per dare l’avvio simbolico alla demolizione degli edifici militari in disuso, assieme ai funzionari del Provveditorato. Si sperava che fosse la volta buona. Era il 29 marzo 2018 (nella foto). Cinque anni prima, nel 2013, il Commissario straordinario del Governo aveva indetto una gara per realizzare il nuovo penitenziario a San Vito. Gara vinta il 15 novembre 2015 dall’Ati capeggiata da Kostruttiva. L’aggiudicazione era stata impugnata da Impresa Pizzarotti di Parma, seconda classificata. Il resto è storia.

Di Bisceglie ora guarda al futuro. “Continueremo ad adoperarci affinchè il nuovo istituto penitenziario sia realizzato: bisogna riprendere quanto prima i lavori; ciò anche in relazione ai provvedimenti riguardo i cantieri da sbloccare”.