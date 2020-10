San Vito, un percorso pedonale accessibile a Ligugnana

Quando l’esigenza di un territorio incontra quella del singolo, si dà una risposta piena alle necessità dell’intera comunità. E così è per l’intervento comunale di eliminazione delle barriere architettoniche e di miglioramento della sicurezza di un percorso pedonale che sarà attuato lungo il tracciato esistente che collega via Galante a via Carbona, a Ligugnana.



L’esigenza del singolo coinvolge una famiglia del territorio: il figlio della coppia è ipovedente e oggi per recarsi a piedi a scuola deve fare un percorso non privo di ostacoli. Ora una risposta è pronta per essere data. Si parte dal fatto che il Comune di San Vito si è dotato del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), strumento che individua le barriere architettoniche presenti nel territorio comunale e consente alla Amministrazione di programmare modalità e tempi per la loro eliminazione.



Proprio nel rispetto di quanto contenuto nel Piano, è stato redatto il progetto esecutivo che andrà a migliorare i percorsi pedonali esistenti a Ligugnana. In particolare, l’ambito analizzato, con attenzione particolare alla mobilità pedonale, costituisce il principale percorso di attraversamento della frazione di Ligugnana; collega via Galante, dove è presente il polo scolastico dell’istituto comprensivo “Margherita Hack” , con via Carbona, luogo a vocazione principalmente residenziale; tale collegamento avviene attraverso via Monte Sei Busi e via Vittorio Veneto, principale asse viario della frazione e sul quale si trovano i principali luoghi aperti al pubblico.



Nell’individuazione di un percorso che, senza soluzione di continuità, possa consentire una mobilità pedonale sicura ed accessibile, è stato così indicato dai progettisti - la Global Project di San Vito - un tracciato che, rispetto alla sede stradale, si sviluppa lungo il lato ritenuto più idoneoad essere mantenuto o migliorato. Sono state quindi individuati i principali interventi da fare che riguarderanno nel dettaglio il miglioramento degli attraversamenti pedonali, la realizzazione di alcuni tratti di marciapiedi o percorsi protetti ove non ancora presenti così da creare un unico circuito in sicurezza e l’eliminazione di barriere architettoniche, sia fisiche che sensoriali, laddove presenti. Inoltre, è prevista lungo tutto il percorso adeguata segnaletica tattilo-plantare per persone cieche o ipovedenti, in particolare nei tratti piuttosto lunghi privi di guida naturale.Nel dettaglio, si interverrà in via Galante, nei pressi dell’ingresso della scuola primaria “GuglielmoMarconi”, nei punti di raccordo del camminamento in via Monte Sei Busi, lungo tutto l’asse principale di attraversamento della frazione di Ligugnana ovvero via Vittorio Veneto, fino all’incrocio con via Carbona, dove sarà realizzato ex novo un camminamento protetto.“Il progetto, che prevede una spesa complessiva di 130 mila euro (fondi comunali), è stato deliberato dalla Giunta comunale a sottolineare una doverosa corrispondenza a bisogni segnalati” sottolinea il Sindaco Antonio Di Bisceglie. Prossimo passo sarà l’affidamento dei lavori (la procedura sarà espletata nelle prossime settimane), poi si procederà con i lavori veri e propri. Tempo previsto: 60 giorni, al netto di avverse condizioni meteo e nuovi Dpcm. Una volta terminati i lavori, sarà quindi a disposizione della comunità un percorso più sicuro per tutti, così da rispondere alle esigenze di una comunità senza più barriere e ostacoli.“E’ un particolare segnale di attenzione a un bisogno reale di cui siamo molto soddisfatti - commenta l’Assessora alle Politiche sociali, Susi Centis -. Si risponde così ad un’esigenza della comunità e al contempo di una giovane famiglia per la sicurezza di tutti”.