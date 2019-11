Sanità, i pronto soccorso che alzano bandiera bianca

Quando c’è di mezzo la salute, la pazienza, è ovvio, si riduce esponenzialmente. Per questo le lamentele sui tempi d’attesa nei dipartimenti d’emergenza sono all’ordine del giorno. Ma cosa c’è di vero? Per valutarlo e stilare una classifica delle risposte più rapide alle emergenze sanitarie, ci siamo concentrati sui cosiddetti “codici bianchi” così definiti al momento del triage, il sistema di valutazione utilizzato per selezionare i vari casi a seconda dell’urgenza. I “bianchi” sono proprio quelli che non necessitano di interventi di particolare urgenza e che, di conseguenza, sostano più a lungo nella sala d’attesa del pronto soccorso. Per loro, infatti, si parla di attese anche di ore, mentre per le situazioni più critiche, i cosiddetti “codici rossi”, in Fvg dappertutto l'intervento avviene entro pochissimi minuti. E sono i codici bianchi, inoltre, i più numerosi e gli stessi che, presentandosi ai pronto soccorso anzichè dal proprio medico curante, causano l’intasamento di cui tanti cittadini si lamentano.

Nelle classifiche abbiamo distinto il servizio di emergenza anche in base alla categoria della struttura: gli "hub", i centri di eccellenza regionali o di macro area; i centri periferici, detti "spoke", e i punti di primo intervento (Ppi). A parte sono stati classificati i servizi dedicati ai minorenni.

I dati sui tempi medi di attesa per i codici bianchi (e, ovviamente, anche per gli altri codici del triage) sono tratti dal primo rendiconto semestrale 2019 di valutazione economica, finanziaria, gestionale del servizio sanitario regionale, che contiene anche i dati di afflusso al servizio di prima emergenza. Dall’analogo documento del 2018 abbiamo tratto anche il numeri per il confronto con gli anni precedenti, in modo da tentare di fotografare l’evoluzione del servizio.