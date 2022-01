Sanitari 'no vax', indaga la Procura di Trieste

La possibilità che ci siano sanitari non vaccinati e non ancora sospesi finisce nel mirino della Procura, in particolare quella di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo che ha aperto un fascicolo – anche se al momento non sono state formulate ipotesi di reato – per verificare che le normative siano state pienamente applicate all’interno dell’ambito dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano isontina, dove si contano oltre 200 sospensioni tra medici, infermieri e Oss, per i quali vide l’obbligo vaccinale.

AsuGi sta collaborando con la magistratura, che ha acquisito gli elenchi da azienda sanitaria e ordini professionali, ai quali ora spetta il compito della sorveglianza.

Diverso il discoro per le Procure di Udine e Pordenone che, al momento, non hanno risultanze di omissioni in tal senso e, dunque, non si sono mosse su questo fronte per quanto riguarda i provvedimenti adottati dalle Aziende sanitarie del Friuli Centrale e del Friuli Occidentale, interessante anch’esse da circa duecento sospensioni ognuna.

Nella Destra Tagliamento, tuttavia, recetemene non sono mancate segnalazioni, anche dalla politica regionale che chiedeva chiarezza circa la possibilità che ci fossero sanitari impiegati nonostante in possesso del solo Green Pass 'base'. Un’eventualità che, comunque, non è finita, per ora, sul tavolo della Procura pordenonese.