Santi Patroni, a Udine scattano le limitazioni in piazza Duomo

In occasione del concerto dei Santi Patroni di Udine, la circolazione in piazza del Duomo subirà alcune modifiche. Dalle 8 di sabato 11 alle 17 dimartedì 14 luglio in piazza del Duomo, via Stringher (nel tratto compreso tra via Savorgnana e piazza Duomo) e piazzetta Beato Bertrando sarà istituito il divieto di transito.



Domenica 12 luglio, dalle 18 e fino al termine spettacolo, nell’area adibita alla sosta veicolare compresa tra via San Francesco e via dei Calzolai, su ambo i lati, sarà istituito il divieto di fermata per ogni categoria di veicoli eccetto autorizzati.