Santo Domingo, un arresto per l'omicidio di Ramirez

Potrebbe avere un nome e un volto uno degli assassini di Yancarlos Ramirez, l'idraulico di 26 anni residente a San Vito al Tagliamento ucciso il 16 gennaio a Santo Domingo, suo Paese d'origine, dove era in vacanza, con molta probabilità a seguito di una rapina finita male.

La Polizia dominicana ha arrestato uno dei sospettati, un 19enne del posto che, secondo le indagini, farebbe parte del gruppo che avrebbe aggredito e ucciso Ramirez. Il giovane si era recato in ospedale per farsi medicare in seguito alle ferite riportate dopo l'agguato ed è stato bloccato dalle forze dell'ordine locali e rinchiuso in carcere. Restano, invece, latitanti gli altri elementi del gruppo, al momento identificati in tre persone.

La ricostruzione della Polizia, suffragata anche da alcune immagini delle telecamere presenti nel quartiere di Cristo Rei, parla di un tentativo di rapina finita nel sangue, all'esterno della casa dove Yancarlos Ramirez era ospitato e dove era da poco rientrato, dopo una serata in discoteca.

In attesa di giustizia ci sono la moglie del 26enne e il loro bimbo di 14 mesi che, assieme a tutta la famiglia di Ramirez, chiedono di sapere la verità. E anche la comunità di San Vito si è stretta ancora di più attorno ai suoi cari.