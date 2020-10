Sappada, al via i tamponi per la popolazione

A Sappada scatta lo screening di massa sulla popolazione. I cittadini, grazie all’impegno del Comune, della Protezione civile e del Dipartimento di prevenzione, sono invitati a eseguire il tampone, per contenere i focolai di Covid-19.

I contagi nel paese, infatti, hanno registrato un forte aumento a partire da inizio settembre, con numeri – tra casi e ricoveri - che hanno spinto il sindaco Manuel Piller Hoffer, d’intesa con la task force regionale, a firmare, domenica 18 ottobre, un’ordinanza che impone un mini-lockdown fino al 2 novembre.

Accanto alle misure restrittive, è stato disposto anche il test per tutti i cittadini, ai quali Piller Hoffer rivolge un accorato appello: “Ricordo a tutti l'importanza di effettuare il tampone: più ampia sarà la partecipazione e più sarà realistica la ‘fotografia’ della nostra Comunità in questo momento, oltre a raccogliere preziosi dati per gestire la situazione”.

“I sappadini hanno sempre dimostrato un elevato senso civico e un senso forte di comunità e lo possiamo confermare. Ci viene data una grande opportunità da parte del Dipartimento di Prevenzione con uno sforzo importante. I vari ‘mi rifiuto’, ‘a cosa serve?’, ‘non mi interessa’ in questo momento non possono esistere. Esiste solo un noi, una Comunità che vuole proteggersi e proteggere i propri ospiti, poiché un pesante blocco nel pieno della stagione invernale sarebbe ingestibile e pericoloso per la nostra realtà”.

“Ringrazio i volontari e i dipendenti comunali che in poche ore hanno impostato, sistemato e iniziato a distribuire le comunicazioni. Vi posso assicurare che organizzare il tutto per 1.200 persone non è cosa da poco... Per riconoscenza anche verso il servizio dato da queste persone alla comunità, conto su di voi!”, conclude il sindaco.