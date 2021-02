Incendio a Sappada nella prima serata. Per cause in corso di accertamento, si è sviluppato una violento rogo che ha interessato una casa storica di Plodn.

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco di Santo Stefano di Cadore, due mezzi da Forni Avoltri, due da Rigolato e due, infine, dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo.