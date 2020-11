Sappada in lutto, morto Riccardo Breusa

Il Covid-19 si è portato via il colonello Riccardo Breusa, già assessore del Comune di Sappada e Comandante di vari reparti del Battaglione Alpini Tolmezzo e della Brigata Alpina Julia. Aveva 69 anni. Dopo un delicato intervento, ha contratto il Coronavirus, che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Tiziana, i figli Matteo e Massimo e due nipotine.

“L'Amministrazione comunale tutta esprime cordoglio e vicinanza ai familiari per la sua scomparsa”, scrive il sindaco di Sappada Manuel Piller Hoffer. “Già assessore comunale, ha sempre offerto la sua esperienza e disponibilità in vari ambiti della politica, dall'organizzazione di eventi, all'associazionismo e molto altro. Sempre attento ai problemi del paese, membro attivo del comitato per il passaggio in Friuli Venezia Giulia. Di recente è stato promotore e ha sostenuto l'Amministrazione nella candidatura di Sappada quale sede dei Casta 2021. Ciao Riccardo, mi mancheranno le nostre chiacchierate sul futuro di Sappada”.

“È andato avanti il colonnello Riccardo Breusa. Che la terra gli sia lieve”, scrive il Battaglione Alpini di Tolmezzo.

Cordoglio anche dalla Fisi Fvg, che ricorda il suo impegno alla guida dello Sci Club Sappada, e come consigliere regionale e del Comitato provinciale di Udine degli sport invernali.