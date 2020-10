Sappada, primi risultati dal test sulla popolazione

Arriva dal vicegovernatore Riccardo Riccardi un primo aggiornamento sui tamponi di massa eseguiti sulla popolazione di Sappada dove, da inizio settembre, si erano registrati diversi focolai di Covid-19. "Sono stati oltre mille i test - fa sapere Riccardi - e al momento il Dipartimento di prevenzione ne ha processati 520. Tra questi, sono emerse dieci persone positive". A tutti i negativi, in base al nuovo sistema di comunicazione, sono invece arrivati gli sms che annunciato l'esito del tampone.

"Cari concittadini, volevo ringraziavi per il vostro senso civico dimostrato in questi giorni", scrive su Facebook il sindaco Manuel Piller Hoffer. "L’82% della popolazione ha eseguito il tampone, speriamo che il rimanente 18% non rovini lo sforzo".

"Un sentito ringraziamento a tutte le operatrici e operatori del Dipartimento di prevenzione e alla dottoressa Petris, che in questi giorni hanno fatto un lavoro enorme. Ringrazio anche il vicepresidente Riccardi, la Regione, l'Azienda sanitaria e la Protezione Civile per questa importante attività svolta a favore dei cittadini di Sappada. I risultati negativi saranno comunicati con un sms o una chiamata, chi è abilitato può vedere il referto anche sul sistema regionale Sesamo”, spiega ancora il sindaco.

"Analizzeremo con il Dipartimento di Prevenzione e la Regione i dati raccolti e faremo tutte le necessarie valutazioni. Ci attendono tempi difficili e molto incerti, dobbiamo quindi ancora di più rispettare le regole e limitare il più possibile i contatti, per poter ripartire serenamente e il prima possibile. Nella speranza che non si arrivi a un nuovo blocco totale a livello nazionale, stiamo lavorando sulle misure di sostegno per le imprese che hanno dovuto chiudere o limitare la propria attività in queste due settimane", conclude Piller Hoffer.