Sappada, revocata l'ordinanza restrittiva del sindaco

"Alla luce dei risultati dei tamponi eseguiti dal 22 al 24 ottobre, pur non ancora definitivi, ho ritenuto di revocare l'ordinanza del 18 ottobre", annuncia il sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer, in un post su Facebook. "Naturalmente rimangono in vigore le misure del Dpcm del 25 ottobre".

"Detto ciò, raccomando vivamente a tutti di seguire con rigore le regole di prevenzione suggerite dal Ministero della Salute e di evitare in ogni modo assembramenti. A tal proposito, nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Mi dispiace di essere riuscito solo ora a scrivere questo messaggio, ma sono state per tutta la struttura comunale e per me due settimane di straordinario impegno. Vi auguro un buon fine settimana", conclude Piller Hoffer.