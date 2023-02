Sappada, soccorso un turista in shock anafilattico

Un turista di 34 anni è stato soccorso per uno shock anafilattico mentre stava partecipando ai festeggiamenti per il Carnevale a Cima Sappada.

Subito sono scattati i soccorsi. L'equipaggio di un'ambulanza, presente nelle vicinanze in servizio per una manifestazione sportiva, ha prestato le prime cure, poi raggiunta da un'ambulanza proveniente da Santo Stefano di Cadore e dall'elisoccorso.

L'uomo è stato rianimato perché in arresto cardiocircolatorio. E' stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni molto gravi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si è sentito male e si è accasciato a terra, in strada, dopo aver mangiato un alimento contenente un ingrediente al quale è allergico.