Sardegna, salvata una goriziana dispersa in montagna

Brutta avventura per una goriziana la scorsa notte in Sardegna. La donna, 55 anni, residente a Gorizia, era uscita per un’escursione su un sentiero Cai sui monti dei Sette Fratelli, a Burcei, quando ha perso l'orientamento a causa del buio. La donna è riuscita a dare l’allarme ai Carabinieri con il suo telefonino ma è caduta la linea e poi è rimasta isolata.

La zona è stata anche sorvolata da un drone con una camera a infrarossi. Durante la notte le comunicazioni fra la dispersa e i Carabinieri sono riprese e la donna è stata così raggiunta dalle squadre del Soccorso Alpino e, dopo una verifica delle sue condizioni di salute, è stata accompagnata a Quartu.