Sauris, recuperata una mucca caduta in un canale

Vigili del fuoco ed equipaggio dell'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia hanno operato, nel pomeriggio, intorno alle 15, per il salvataggio di una mucca, caduta in un canale a Forcella Chiansaveit, a Sauris di Sopra.

L'animale, allontanatosi da una casera, era finito in un punto reso molto scivoloso dalla pioggia e stava continuando a precipitare verso il basso, lungo il versante meridionale. È stato ritrovato dai proprietari dopo lunghe ricerche.

Il velivolo, decollato da Tolmezzo, è atterrato nel punto più vicino a quello della caduta dopo una breve attesa, necessaria per operare in piena sicurezza (l'area era avvolta dalla nebbia). A quel punto, i pompieri hanno assicurato l'animale con un imbrago e quindi l'elicottero lo ha trasportato in volo alla casera, libero di tornare a pascolare. Poi, con delle successive rotazioni, sono stati trasportati anche i malgari con il cane pastore. L'intervento si è concluso verso le 18.

Fondamentale la collaborazione interforze per aiutare l'allevatore e salvaguardare l'attività di chi opera nella montagna del Fvg.