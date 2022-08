Sauris, riaperta la strada del Lumiei

La viabilità di Sauris torna alla normalità. Dopo la riapertura della statale 73 verso il Veneto, bloccata venerdì scorso a causa di due frane causate dal maltempo e liberata domenica mattina, anche il tratto verso Ampezzo può essere nuovamente percorso dai veicoli senza limiti di carico.

Come aveva annunciato il sindaco Ermes Petris, l’arteria è stata riattivata alle 15 di oggi. L’ex provinciale era stata chiusa a fine maggio per la dismissione di una galleria, fatta brillare da Fvg Strade e sostituta da un ponte lungo 35 metri. In questi mesi le automobili, per raggiungere Sauris, hanno dovuto utilizzare la strada di Passo Pura.

Al momento la circolazione è ripresa a senso unico alternato.