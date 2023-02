Sbaglia scorciatoia e s'infortuna

Intorno alle 12, in località Poggio Terza Armata, a Sagrado, un udinese classe 1950 è caduto dopo aver deciso di prendere una scorciatoia verso la sede ferroviaria. Saltando da circa tre metri d'altezza si è procurato la frattura di una caviglia impattando al suolo.

E' stato lui stesso a chiamare il Nue 112: la Sores ha inviato sul posto i Vigili del fuoco del comando di Gorizia, i sanitari, la Polfer e i volontari del Cnsas, che hanno raggiunto l'uomo, lo hanno adagiato in un'apposita barella e lo hanno trasportato fino alla strada, dove, dopo essere stato trasferito, con una manovra 'a ponte' sulla barella spinale è stato caricato sull'ambulanza, che era in attesa, per il successivo trasporto al pronto soccorso.