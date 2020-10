Un camion compattatore per la raccolta dei rifiuti urbani questa mattina si è incastrato nel sottopasso ferroviario di via Gorizia, a Cervignano del Friuli.

L'autista, probabilmente distratto, non ha notato i cartelli ben visibili che indicano un'altezza massima consentita per i veicoli in transito di tre metri, andando così a incastrare il mezzo che conduceva tra l'asfalto e il cemento della linea ferroviaria sopraelevata.

Immagine tratta dalla pagina Facebook Cervignanesi reloaded.