Sbagliano casello, due auto contromano in A4

Due auto contromano lungo l'autostrada A4. E’ accaduto la scorsa notte, quando una pattuglia della Polstrada, appena dopo la mezzanotte, ha visto la scena, dopo aver imboccato lo svincolo che porta al casello di Palmanova.

Gli agenti si sono trovati improvvisamente di fronte due vetture che stavano percorrendo la carreggiata in senso contrario. Fortunatamente la velocità moderata ha permesso di evitare lo scontro frontale e di bloccare immediatamente i due conducenti, portandosi con tutti i veicoli in sicurezza nel piazzale.

Dalle telecamere della zona si è potuto verificare che gli utenti erano giunti al casello dalla carreggiate est e, rendendosi probabilmente conto di aver sbagliato destinazione, invece di uscire dalle piste e rientrare regolarmente, hanno invertito la marcia e ripreso lo svincolo, percorrendolo in contromano.

Di fatto ancora pochi metri e avrebbero incrociato i veicoli diretti a Trieste, percorrendo l’autostrada in direzione contraria.

Ai due conducenti, di cittadinanza rumena, è stata immediatamente ritirata la patente, che sarà successivamente revocata, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, oltre naturalmente alla multa che, nelle ore notturne, va da un minimo di 2.733 a un massimo di 10.936 euro.

Al di là delle pene comminate, si sottolinea la pericolosità dell’errata manovra che può provocare conseguenze gravissime. Non più tardi di lunedì scorso, nella notte del 7 settembre, sempre in A4, un veicolo, percorrendo la carreggiata contromano, ha provocato il ferimento di alcuni conducenti che, circolando ignari del pericolo, si sono trovati inaspettatamente di fronte l’auto e, nel tentativo non riuscito di evitarla, hanno colliso contro il guardrail, che li ha protetti dal salto di carreggiata ma non ha potuto evitare il ribaltamento di un mezzo pesante.

Situazione questa che ha causato la chiusura dell’arteria autostradale e di conseguenza il formarsi di lunghe code sia sulla viabilità ordinaria che autostradale e nella mattinata, purtroppo, un autotrasportatore ha perso la vita proprio su uno di questi rallentamenti dovuti all’incidente notturno.