Sbalzato dalla moto, è gravissimo

Un 60enne è rimasto ferito in modo molto serio in seguito a un incidente. Mentre viaggiava in sella alla sua moto si è scontrato con una vettura lungo la regionale 251, all'incrocio con viale de la Comina, a Pordenone.

Nell'impatto è stato sbalzato per circa dieci metri, perdendo conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Dopo la chiamata al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco.

L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.