Sbalzato dallo scooter, incidente a Ronchi

Lesioni severe per un uomo che questo pomeriggio, a Vermegliano, nel territorio del comune di Ronchi dei Legionari, è rimasto coinvolto in un incidente. Per cause al vaglio della Polizia locale, mentre si trovava in sella a uno scooter è andato a impattare contro una vettura.

Nel violento impatto, è stato sbalzato per circa quattro metri, riportando lesioni agli arti superiori e alle gambe. E' sempre rimasto cosciente. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Gradisca e quello di un'ambulanza da Monfalcone.

I sanitari hanno preso in carico il ferito che è stato portato all'ospedale di Cattinara in condizioni serie.

Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario e lavorato alla messa in sicurezza dello scenario.