Sbanda con l'auto e viene sbalzato fuori, morto un 44enne

È morto un uomo di Cividale del Friuli di 44 anni rimasto coinvolto in un incidente sul ponte nuovo della Città Ducale, poco dopo le 21 di ieri.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e viabilità, l'uomo, che viaggiava solo, è andato a finire contro il cordolo di cemento e si è ribaltato. È stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo della Peugeot, che poi lo ha schiacciato.

I Vigili del Fuoco di Cividale del Friuli hanno lavorato a lungo per liberarlo e quindi lo hanno affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine dopo una rianimazione effettuata sul posto. L'uomo è morto dopo poco.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.