Sbanda con la moto, s'incastra sotto il guard-rail

Grave incidente stradale ieri sera, intorno alle 22, in via Fornaci, a Torsa di Pocenia. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una moto ha perso il controllo ed è finito con la due ruote incastrata sotto il guardrail.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Latisana che ha assistito il centauro, rimasto ferito agli arti inferiori. È stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo che hanno dato fattivo supporto al personale sanitario, oltre a mettere in sicurezza l'area dell'incidente.