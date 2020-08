Sbanda e perde il carico ad Alnicco: traffico bloccato

Brutto incidente questa mattina in via Giulio Zampa, ad Alnicco di Moruzzo. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un mezzo di Fvg Strade ha perso il controllo e, sbandando, ha perso il carico.

Si trattava di un escavatore, che è finito sulla carreggiata, occupando entrambe le corsie. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e il mezzo da lavoro non ha colpito auto in transito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza dal Comando di Udine e una autogru per la rimozione dell'escavatore.