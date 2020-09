Sbanda e si schianta sul guard rail, era ubriaco

Questa notte la pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Moggio Udinese è intervenuta a Chiusaforte, lungo la statale 13 Pontebbana, all'altezza della progressiva chilometrica 182, per un incidente stradale. Si tratta di una fuoriuscita autonoma: il conducente di una Ford Fiesta, un giovane di Osoppo di 25 anni, stava viaggiando in direzione Udine, quando, per cause in corso di accertamento, è finito sulla corsia di marcia opposta, andando schiantarsi contro il guard-rail. Fortunatamente, nonostante l'impatto, il ragazzo è rimasto illeso.

Sottoposto ad accertamento alcolemico è risultato positivo a due misurazioni (entrambe superiori a 1.5 grammi/litro). È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Moggio Udinese con il supporto di pattuglia della Sezione Radiomobile di Tarvisio. L'auto è stata sottoposto a sequestro amministrativo e affidata a una persona di fiducia. La viabilità è stata ripristinata senza particolari problemi.