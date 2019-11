Sbanda ed esce di strada: papà ferito, salva la bimba

Grave incidente lungo via Florida a Latisana nel pomeriggio. Un uomo di 38 anni di Latisana che stava viaggiando con una bambina di 5 anni a bordo della vettura, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada; dopo l'allarme sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di Lignano Sabbiadoro e la Polizia Locale di Latisana comandata da Nicola Salvato.

Sul posto l'elicottero sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e un'ambulanza. Per fortuna per la piccola solo escoriazioni e qualche graffio. L'uomo è stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Latisana. Non è in gravi condizioni.