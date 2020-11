Sbanda in curva e si schianta contro un muro ad Aurisina

Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 8, lungo la provinciale 1, nel territorio del comune di Aurisina, vicino all'Ufficio Postale.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato, la conducente di una utilitaria, una giovane neopatentata della zona, ha perso il controllo delll'auto all'altezza di una curva ed è andata a finire contro alcune auto in sosta e alcuni muri di cinta delle abitazioni.

Per fortuna è rimasta illesa anche perché si è azionato l'airbag. Danni alla vettura che poi è stata recuperata dal carroattrezzi.

Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Sistiana e, a supporto, per la viabilità, i Carabinieri del Radiomobile di Aurisina.

Qualche disagio alla viabilità, ma la strada provinciale 1 è stata riaperta al traffico poco dopo le 9.