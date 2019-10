Sbanda, si cappotta e finisce nel boschetto

Perde il controllo dell'auto lungo la Napoleonica, in comune di Gonars, si ribalta su un fianco, e finisce fuori strada, dentro a un boschetto. È successo questa mattina, poco dopo le 8.30, non lontano dal distributore.

Nell'incidente, una fuoriuscita autonoma che non ha interessato altri mezzi, è rimasto coinvolto il conducente, un uomo di 50 anni di Lestizza. Nonostante il violento impatto, non ha riportato lesioni di alcun tipo. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari né dei Vigili del Fuoco, poiché è uscito autonomamente dall'abitacolo della vettura, passando per il portellone aperto del bagagliaio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gonars; subito informato il sindaco Ivan Boemo che si è recato personalmente sul posto a supporto e per ogni eventuale necessario aiuto.