Sbandano in curva e finiscono contro il muro

Incidente poco prima delle 4 in via Nizza a Gorizia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per i rilievi, il conducente di una vettura Fiat Grande Punto ha perso il controllo del mezzo all'altezza di una piccola curva. La macchina è andata a finire prima contro lo spigolo di una colonna del portone di una casa, per poi strisciare per diversi metri contro il muro della stessa abitazione.

A bordo dell'auto c'erano tre persone, della zona, tutte assistite dal personale medico di un'ambulanza, inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Ad avere la peggio la persona seduta nel sedile posteriore che è stata accompagnata in ospedale con l'autolettiga in condizioni serie.

Ferite lievi per il passeggero che si trovava al lato guida. Illeso il conducente. A supporto del personale medico sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia che hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e poi bonificato l'area dello schianto. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'alcoltest.