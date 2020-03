Sbloccata la situazione per i pullman ucraini fermati a Fernetti

Mentre rimane alta la tensione al confine con la Slovenia per gli autotrasportatori bloccati alla frontiera, una buona notizia da Fernetti arriva per i due pullman che giovedì sera erano stati fermati nella zona franca. A bordo un centinaio di cittadini ucraini che, dall'Italia, doveva rientrare in Patria. Il viaggio via terra è diventato impossibile, dopo che Lubiana ha deciso, di fatto, di chiudere i confini a tutti i mezzi in transito verso altri Paesi.

La soluzione ieri è arrivata grazie all'intervento diretto del Governo ucraino che ha deciso di organizzare un volo speciale. Ieri sera i due autobus sono partiti alla volta di Padova, dove i passeggeri hanno pernotatto in attesa di essere imbarcati questa mattina dall'aeroporto di Treviso sul volo charter che li porterà finalmente a casa.