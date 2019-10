Sbranato dai cani: l'Aidaa presenta un esposto

Un esposto alla procura di Pordenone sarà inviato nella giornata di lunedi dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA in relazione alla morte dell'uomo morsicato e poi purtroppo deceduto nella giornata di ieri venerdi 25 luglio a Brugnera.



"Fermo restando il rispetto per la morte dell'uomo e le condoglianze dovute alla famiglia per quanto accaduto- recita un comunicato a firma del presidente Aidaa Lorenzo Croce- abbiamo ritenuto di procedere alla presentazione di un esposto al fine di chiarire in maniera precisa come sono andati realmente i fatti in quanto troppo spesso i cani vengono additati come responsabili di morti ed aggressioni mentre nella realtà in alcuni casi, e viste le circostanze non possiamo escludere che questa tragedia possa rientrare in questa casistica per leggerezza o per troppa sicurezza il modo di rapportarsi dell'uomo con i due cani, che ricordiamo non erano di sua proprietà ed appartengono ad una razza da guardia e che quindi difendono il proprio territorio, non sia stato la causa della tragedia. Cosi come- conclude la nota dell'associazione Aidaa- rimane da capire ed accertare la dinamica che ha portato all'uccisione di uno dei due cani ed alla fuga dell'altro dopo gli spari del figlio dell'uomo. Esprimiamo il nostro dolore alla famiglia unito agli auguri di pronta guarigione per la signora anche lei morsicata, ma chiediamo si faccia chiarezza fino in fondo sulla dinamica dei fatti anche per evitare che comportamenti umani sbagliati possano in futuro creare ulteriori simili situazioni di pericolo che possono trasformarsi come purtroppo accaduto in tragedie irrimediabili per tutte le parti coinvolte, uomini e cani".