Sbronzi al volante, saltano cinque patenti

I Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno denunciato e ritirato la patente a cinque persone, pizzicate alla guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

Nei guai un 38enne di Sacile che, nella serata di domenica 6 settembre, a Fontanafredda, non si è fermato all’alt della pattuglia lungo la Pontebbana. Inseguito e raggiunto, ha tentato di allontanarsi a piedi barcollante e in evidente stato di alterazione. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro, mentre l’auto è stata confiscata.

Nella notte di sabato 12 settembre, intorno all’1.30, invece, i militari di Fontanafredda sono intervenuti sotto la Loggia del Comune, in seguito a una serie di segnalazioni dei residenti, disturbati da grida e schiamazzi. Hanno trovato due giovanissimi – un 18enne e un 17enne – che, con bottiglie di alcolici in mano, stavano litigando in palese stato di alterazione, rovesciando anche a terra le bevande. Entrambi sono stati multati per ubriachezza molesta (102 euro la sanzione).

Nella stessa nottata, in via Correr, a Porcia, è stato pizzicato un 36enne alla guida che, sottoposto all’etilometro, ha fatto registrare valori poco oltre il consentito. E’ stato multato, oltre al ritiro della patente. Sempre in via Correr, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo anche un 48enne americano, impiegato nella Base Usaf, che presentava valori di alcolemia pari a 1.53 g/l.

A Prata è stato denunciato un 51enne, uscito di strada e finito con l’auto nel fossato, nella serata di domenica 13, all’incrocio tra via Campagnole – Gabba e Croce. Sottoposto al test, ha fatto registrare un tasso alcolico di 2,16 g/l.

Lunedì 14, invece, è stato pizzicato un 60enne senegalese in via Vallada, sempre a Porcia, al volante con un tasso di 1.03 g/l.