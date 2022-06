Scaglia un bicchiere contro un avventore del bar, ferendolo al volto

Un cittadino bosniaco è ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Udine dopo essere stato colpito con un bicchiere al volto all'esterno del bar Alla Bella Udine, in piazzale Giovan Battista Cavalcaselle, a Udine Sud, nella zona di Baldasseria.

L'episodio si è verificato attorno alle 21 di ieri sera. Da una parte un gruppo di stranieri intenti a consumare l'aperitivo, dall'altra un giovane italiano. Improvvisamente, secondo il racconto del titolare del locale, quest'ultimo si è alzato andando a colpire il bosniaco al volto.

Il ferito è stato subito protetto dagli amici, mentre l'aggressore è stato isolato. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasferito il ferito in ospedale, dove gli sono stati suturati l'orecchio, che aveva riportato una profonda ferita, e le altre lacerazioni, meno preoccupanti, al capo.

Sull'episodio, ancora tutto da chiarire, sta indagando la Questura di Udine che ha identificato poco dopo l'aggressore, un giovane residente in zona, che aveva raggiunto viale Palmanova. Sono stati sentiti anche alcuni testimoni.

Il titolare del locale non riesce a spiegarsi l'accaduto, dal momento che l'aggredito era per in fatti suoi e non conosceva l'aggressore.

L'uomo è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate. Agli inquirenti avrebbe detto di aver scambiato la vittima per un’altra persona.