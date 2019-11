Scappa all'alt della polizia e poi denuncia il furto dell'auto per sviare le indagini

Non si ferma all’alt della polizia locale e scappa, facendo perdere le sue tracce. Il giorno dopo, però, presenta denuncia di furto dell’auto, per sviare le indagini. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di qualche giorno, a Trieste, dove una pattuglia del Nucleo Operativo Territoriale stava effettuando dei controlli in piazza dell'Ospitale. Un'Opel Meriva con targa slovena proveniente da via Timeus, ha inchiodato, facendo spegnere il motore.

Il conducente, in un primo momento ha accennato ad accostare per procedere al controllo, ma poi ha ingranato la marcia ripartendo a forte velocità in via della Fonderia, via che porta in piazza dell'Ospitale. Quando il conducente dell’Opel ha intravisto la pattuglia ha nuovamente inchiodato e poi ingranato la retromarcia, salendo addirittura sul marciapiede di largo Barriera Vecchia, creando spavento tra i passanti e ai tavolini del bar. Giunto in via Carducci a forte velocità l’automobilista è ripartito a tutta velocità, ignorando i semafori rossi, facendo perdere le proprie tracce.

La Sala Operativa ha diramato a tutte le pattuglie sul territorio targa modello e colore del veicolo da ricercare.

La mattina successiva una pattuglia del Reparto Motorizzato scorge l'Opel abbandonata e piena di ammaccature alla fine di pendice Scoglietto, sotto l'Università. Sul posto anche il proprietario, M.D. 23 anni, residente in Slovenia e raggiunto attraverso il padre che vive in città. E’ stato il 23enne ha esibire la denuncia di furto sporta proprio quella mattina, nella quale dichiara di aver usato il mezzo per l'ultima volta il giorno precedente, molto prima del trambusto di largo Barriera.

Il documento sembrerebbe quindi scagionarlo, peccato però che la pattuglia del Not aveva visto bene in faccia M.D. quando, col finestrino completamente abbassato, sembrava inizialmente disposto a fermarsi per il controllo.

L'episodio si è perciò concluso con una denuncia per simulazione di reato e una serie di pesanti sanzioni per la condotta di guida pericolosa del giorno prima (velocità, transito sul marciapiede e 3 passaggi col rosso).