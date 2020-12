Scappa all'alt, inseguimento a tutto gas

Nel corso della serata di ieri, a Tavagnacco, inseguimento ad alta velocità per un uomo che non si è fermato all'alt intimato da una pattuglia che stava eseguendo dei controlli su strada.

A eseguire il monitoraggio, in prossimità del McDonald's, lungo l'ex provinciale 4, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine. Alla vista dei Carabinieri, il conducente dell'auto si è dato alla fuga, ad altissima velocità, con direzione Udine - Tricesimo. Dopo un inseguimento di circa 15 minuti, in area urbana ed extra-urbana, il conducente è stato bloccato in viale Trieste, a Tavagnacco ed è stato identificato.

Si tratta di un 37enne, pregiudicato, cittadino Rom residente in provincia di Udine, denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Sono scattate anche sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, per guida senza patente (perché revocata) e per velocità pericolosa.