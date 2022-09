Scappa alla vista delle divise, arrestato a Udine

E’ stato arrestato dopo un lungo inseguimento a piedi nella zona di viale Ungheria a Udine: trovato in possesso di arnesi da scasso, è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è accaduto quando una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato l’uomo, un georgiano di 26 anni residente a Pisa, in via Manzini.

Alla vista delle divise, il giovane è fuggito a piedi, rincorso dagli agenti, attraverso parco Martiri delle Foibe e viale Ungheria. Qui è entrato in un condominio e ha chiuso il portone, causando a uno degli inseguitori una lesione al braccio guaribile in pochi giorni. Stamane il 26enne è comparso per direttissima davanti al giudice Mauro Qualizza, che ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora e di rientro in provincia di Udine.