Scappa dal centro della Gioventù, lo fermano con la droga

Il gip del Tribunale di Pordenone ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 18enne albanese. Il giovane dovrà scontare la misura cautelare all’interno della Comunità della Gioventù di Montereale Valcellina. Il 13 marzo, durante i controlli per le misure di contenimento del Covid-19, i Carabinieri della Compagnia di Sacile avevano sorpreso nel parco pubblico di via Pitteri ad Aviano un 17enne, allontanatosi arbitrariamente alla Comunità La Fenice, in possesso di 15 grammi di hashish nascosti nel giubbotto e nelle parti intime. Dagli accertamenti, è risultato che lo stupefacente gli era stato ceduto poco prima dal 18enne albanese, anch’egli ritrovato nel parco assieme ad altri giovani.

Sottoposto a perquisizione, addosso al 18enne erano stati trovati 6 grammi di hashish; altri 52 grammi erano nascosti tra i suoi effetti personali all’interno della comunità di residenza. Data la cessione dello stupefacente a un minore, il 18enne era stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Montereale Valcellina.

Mercoledì 10 giugno, però, la Polizia di frontiera di Trieste ha trovato il ragazzo, incurante delle prescrizioni impostegli dai giudici di Pordenone, a bordo di un pullman diretto in Albania mentre tentava la fuga. Il giovane è stato riportato a Montereale e i carabinieri di Aviano hanno chiesto e ottenuto per lui misure più restrittive.