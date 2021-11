Scappa dal centro di salute mentale, lo trova la Polfer

375 le persone controllate, 19 le stazioni interessate e 51 i convogli monitorati, è il bilancio di un’operazione organizzata nell’ambito della collaborazione internazionale di polizia dal network Railpol (Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee) denominata “22nd Rail Action Day 24 Blue”, che il 24 e 25 novembre, ha visto impegnati 80 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia su tutto il territorio regionale.

Durante l'operazione è stata data particolare attenzione ai controlli identificativi che hanno consentito di individuare 50 persone con precedenti e tre con rintracci o provvedimenti in carico tuttora in corso. Nell'ambito dell'operazione sono stati, infine, rintracciati una decina di cittadini stranieri che cercavano di utilizzare indebitamente il mezzo ferroviario per i loro spostamenti.

A margine dell'operazione, sempre nella giornata di ieri, la Polfer di Trieste è stata mobilitata nelle operazioni di rintraccio di un 24enne che aveva lasciato il centro di salute mentale cittadino della Maddalena, dove era in osservazione. Gli agenti, dopo aver identificato una persona che sembrava corrispondere al ragazzo e che si aggirava sulla pensilina accanto al binario, lo hanno avvicinato e, dopo il riconoscimento, lo hanno accompagnato negli uffici della Polfer, dove è rimasto ad attendere l’arrivo del personale del 118 che lo ha riaccompagnato alla struttura sanitaria competente.