Scappa dal recinto, cavalla trovata senza vita

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nella centrale idroelettrica Villa Rinaldi a San Foca di San Quirino, per il recupero di una cavalla annegata nelle acque del bacino idrico dell'impianto.

L'animale si era allontanato dal recinto dove era custodito durante la notte. E' stata la stessa proprietaria, dopo averlo cercato a lungo, a ritrovarlo, purtroppo senza vita.

Per il recupero si è reso necessario l'invio dell'autogru dalla sede Centrale di Pordenone, in quanto il livello della sede stradale, in quel punto, è di circa 10 metri più basso rispetto alla superficie dell'acqua.

Sul posto i tecnici della Centrale che hanno temporaneamente inibito il funzionamento degli sgrigliatori per consentire lo svolgimento delle operazioni.