Scappa dopo l'incidente, preso il pirata

Complice la velocità sostenuta, sbanda e finisce contro un’auto in sosta, ma non si ferma e scappa. Per l’automobilista, però, la fuga è durata poco. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Trieste, in via Crispi, dove un’auto in sosta è stata pesantemente danneggiata. Una pattuglia del Reparto Motorizzato della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi, è riuscita a rintracciare in poco tempo il responsabile dell’incidente un’Alfa Romeo in sosta.

Gli operatori sono riusciti a risalire all’auto in fuga grazie a un frammento di carrozzeria trovato vicino all’Alfa Romeo tamponata. Partendo da questo elemento sono riusciti a identificare il tipo di veicolo e il colore, una Nissan Almera. Nelle ore successive gli operatori hanno avviato la ricerca riuscendo a trovare la Nissan parcheggiata qualche chilometro più avanti rispetto al luogo dell’incidente. Nei confronti del conducente - M.R. le sue iniziali – sono state contestate e sanzionate la fuga e la velocità.